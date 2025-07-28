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إصدار أول دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي

إصدار أول دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي
28 يوليو 2025 19:48

إصدار أول دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي
دبي (الاتحاد)
 أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلّة غرف دبي، أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية.

ويوفّر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـ56 من المستشارين المتخصصين بالشركات العائلية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المستشارين المتمرسين في مجال الشركات العائلية ضمن فئتين، تتمثل الأولى في المستشارين الذي يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال استشارات الشركات العائلية، بالإضافة إلى المستشارين من حملة شهادة استشارات الشركات العائلية وشهادة استشارات الثروات العائلية التي يقدمها المركز بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية (FFI).

ويضم الدليل ملفاً تعريفياً لكل مستشار متخصّص بالشركات العائلية، بما يشمل نبذة مختصرة عن السيرة المهنية والشهادات الاستشارية المرتبطة بأعمال الشركات العائلية، بالإضافة إلى المجالات والقطاعات التخصصية وقنوات التواصل المباشر.

الشركات العائلية
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