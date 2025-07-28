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اقتصاد

عمار بن حميد يُصدر قراراً بتشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات»

عمار بن حميد يُصدر قراراً بتشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات»
29 يوليو 2025 01:44

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن تشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات» إلى إمارة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.
ويفوّض القرار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، بمتابعة أعمال المجموعة وتوجيهها، مع منحه صلاحية إصدار القرارات التنظيمية اللازمة، وتزكية رئيس للمجموعة من بين أعضائها.

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تضم المجموعة نخبة من الأعضاء من مختلف الجهات ذات الصلة بالشأن الاستثماري، وهم الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، ومروان حسين محمد الشعالي، وعبدالرحمن محمد النعيمي، وسيف أحمد السويدي، وإسماعيل عبدالسلام نقي، ومحمود خليل الهاشمي، وعمر محمد لوتاه، ومحمد عبدالله الكعبي، وعبيد إسماعيل عبيد آل علي.
وتُعنى المجموعة بتنفيذ مهام متعددة، تشمل اقتراح أسواق عالمية ذات أولوية لجذب الاستثمارات النوعية، وحصر وتوثيق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، والسياحة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي المفوّض بأعمال المجموعة: «نعمل بتوجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي على بناء منظومة عمل تكاملية تواكب توجهات الإمارة المستقبلية، وترتكز على الشراكة مع الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة». وأضاف أن تشكيل «مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات» إلى إمارة عجمان، خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عجمان، من خلال استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

 

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