1081 شركة جديدة تنضم إلى «دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد)



أعلن مركز دبي المالي العالمي تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، مثلت أفضل أداء نصف سنوي له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهد المركز، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عددٍ قياسيّ من الشركات الجديدة، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7.700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ 6.153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 25%، وذلك بعد أن انضمّت 1.081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47.901 شخص، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9%، مقارنةً بـ 43.787 شخصاً في العام السابق.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال».

ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مختلف المجالات، في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى، مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية«واسعة وعميقة» في جميع مجالات القطاع المالي.







ويواصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من عام الجاري، 78 ترخيصاً، مقارنةً بـ 61 ترخيصاً في النصف الأول من عام 2024.

وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقارنة بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي، من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية».



التكنولوجيا المالية

واصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1388 شركة، مقارنة بـ 1081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). وساهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6.335 كياناً، مقارنة بـ 4.935 كياناً في العام السابق.

واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي -«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»و«قمة دبي للتكنولوجيا المالية»- أكثر من 20.000 مشارك ما يزيد على 120 دولة. وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي» والإعلان عن «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026، ويجمع ست فعاليات رئيسة، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».