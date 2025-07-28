158 ألف شركة عضو في غرفة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز إجمالي عدد الأعضاء 158 ألف عضو بنهاية يونيو الماضي، وفقاً لبيانات الغرفة، التي عكست قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة.

وأظهرت البيانات تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات استراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة.

ويشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل استراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9%، مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجل قطاعا العقارات والخدمات الإدارية نمواً بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال.

كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7%، مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5%، يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%.

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: «تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة،

وأضاف: «نعمل في غرفة أبوظبي وفق خريطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة».