10.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في بداية تداولات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاعات إيجابية لمؤشرات الأداء وأسعار الأسهم القيادية، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية أمس 10.53 مليار درهم، موزعة بواقع 9.12 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي و1.4 مليار درهم مكاسب أسهم دبي.

وواصلت مؤشرات الأداء في كلا السوقين مسيرة الصعود لتواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية. كما تزامن ذلك مع تداولات نشطة نسبياً، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.2 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 781.7 مليون سهم خلال 38 ألفاً و323 صفقة. وعززت تعاملات الأجانب ارتفاع الأسهم، حيث جاء صافي محصلة تعاملاتهم شراءً في كلا السوقين بقيمة 48.5 مليون درهم، بواقع 39.3 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة و9.16 مليون درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 22.1 نقطة وبنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10362.16 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.436 مليار درهم، شملت ما يزيد على 409.63 مليون سهم عبر 24495 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 43 شركة، مقابل انخفاض أسهم 33 شركة وثبات أسهم 43 شركة.

وتصدر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 221.53 مليون درهم، وتلاه سهم «مدن» بقيمة 217.17 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 131.76 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 88.37 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 67.36 مليون سهم، وتلاه سهم «مدن» بتداول 55.59 مليون سهم، ثم «بنك الشارقة» بنحو 32.46 مليون سهم، وجاء «إشراق» رابعاً بنحو 24 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بنك الشارقة» بنسبة 7.38% ليغلق عند سعر 1.6 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.83% ليغلق عند سعر 3.33 درهم، و«مدن» بنسبة 2.34% ليغلق عند سعر 3.93 درهم، «الدار» بنسبة 1% ليغلق عند سعر 9.9 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 415.95 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 376.65 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 39.3 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية على تعاملات الشراء، حيث بلغت 857.79 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 843.36 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 14.42 مليون درهم. وبلغت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 9.12 مليار درهم، لتصل القيمة السوقية إلى 3.16 تريليون درهم، مقابل 3.151 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 17.22 نقطة وبنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6167.68 نقطة بعد ارتفاع أسهم 25 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة وثبات أسهم 9 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 765.5 مليون درهم، بعد التعامل على 372.14 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13828 صفقة. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة، جرى خلالها تداول 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 59.9 مليون درهم وبسعر 5.99 درهم للسهم الواحد.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 156.96 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 70.73 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 53.5 مليون درهم. فيما جاء «دريك آند سكل» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 103.94 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 58.72 مليون سهم، ثم «ديار» بتداول 40.61 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 327.45 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 318.28 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 9.16 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 76.68 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 433.28 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 509.96 مليون درهم. وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي نحو 1.4 مليار درهم لتصل إلى 1.063 تريليون درهم أمس.