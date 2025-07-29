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اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

إسرائيل وإيران.. الذهب والدولار إلى أين؟
29 يوليو 2025 11:14

شهدت أسعار الذهب تغيرا طفيفا اليوم الثلاثاء وحومت قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما قوضت قوة الدولار وانحسار المخاوف من حرب تجارية عالمية جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3317.50دولار.
واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما يزيد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1388.98 دولار، وتراجع البلاديوم 1.7بالمئة إلى 1225.44 دولار.

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المصدر: وكالات
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