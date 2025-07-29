الاتحاد للطيران و«أزول» تُطلقان شراكة في برامج الولاء



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، والخطوط الجوية البرازيلية «أزول» اتفاقية شراكة لبرنامجي الولاء الخاصين بهما، تُمكّن أعضاء برنامجي الولاء في الناقلتين من كسب واستبدال أميالهم على أيٍّ من الشركتين.

ويُمكن لأعضاء ضيف الاتحاد استبدال أميالهم على الرحلات الجوية، والإقامات الفندقية حول العالم، والعطلات، أو التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات في متجر مكافآت البرنامج. أما أعضاء برنامج «أزول فيدليدادي» فيمكنهم استبدال أميالهم على الإقامات الفندقية، تأجير السيارات، ومختلف البضائع والخدمات المتوفرة على متجر البرنامج.وقال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «يُعدّ توقيع اتفاقية برنامج الولاء مع الخطوط الجوية البرازيلية أزول حدثاً هاماً ومثيراً لبرنامج ضيف الاتحاد، حيث تُتيح هذه الشراكة لأعضائنا الاستفادة من شبكة أزول الواسعة وكسب واستبدال أميالهم عند استكشاف وجهات في الأميركيتين». من جهتها قالت كريستينا يوشيدا: «نحن متحمسون لفتح الباب أمام ضيوفنا لاستكشاف الوجهات المذهلة التي تقدمها الاتحاد للطيران في الشرق الأوسط وآسيا، والترحيب بأعضاء جدد لزيارة البرازيل. وتعزّز هذه الشراكة التزام أزول بتقديم المزيد من المكافآت العالمية بالتعاون مع شركات تشتهر بالتميز في الخدمات وتجربة العملاء».