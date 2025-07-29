«إن إم دي سي إينيرجي» تدشن العمليات التشغيلية في مركز التصنيع بمدينة رأس الخير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، عن انطلاق العمليات التشغيلية في مركز التصنيع المتطور بمدينة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية. ويمثّل تنفيذ أول عملية قطع فولاذي خطوة رمزية لتعلن بداية فعلية للعمليات، ما يرسخ من دور مركز التصنيع كمنشأة استراتيجية تدعم مسار النمو الصناعي في المملكة وتواكب طموحاتها في قطاع الطاقة.يقع مركز التصنيع في موقع استراتيجي ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، ويمتد على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع.

ويوفر المركز، المجهز بأنظمة أتمتة متقدمة وحلول رقمية متكاملة، خدمات تصنيع شاملة تشمل التجهيز والصيانة والتركيب، بما يدعم تنفيذ الوحدات والمكونات الأساسية للبنية التحتية المعقدة في قطاع الطاقة. وبالإضافة إلى سعته التشغيلية وإمكاناته الفنية، تم تطوير مركز التصنيع في رأس الخير، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والصناعية. وقد استثمرت «إن إم دي سي إينيرجي» نحو 200 مليون درهم إماراتي في إنشاء مرافق إنتاجية متكاملة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة البيئية.

ومن خلال دمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، تقدم الشركة حلولاً متقدمة تواكب التحولات الجارية في قطاع الطاقة، وتدعم الأهداف الطموحة لكل من أرامكو السعودية والمملكة في مجال الطاقة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة لدى «إن إم دي سي إينيرجي»: «يمثل تدشين أنشطة التصنيع في مدينة رأس الخير محطة رئيسية في إطار استراتيجيتنا لتوسعة أعمالنا على مستوى المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 51 عاماً، تنقل «إن إم دي سي إينيرجي» إرثها العريق في تنفيذ المشاريع المتخصصة إلى المملكة لتسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية، وتعزيز آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع».

وأضاف: «يمثل مركز التصنيع هذا أكثر من مجرد منشأة تشغيلية، فهو استثمار طويل الأمد في البنية التحتية الصناعية للمملكة، وركيزة أساسية ضمن رؤيتنا لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الوطنية، ودفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. ويجسّد هذا المشروع التزام «إن إم دي سي إينيرجي» بتوفير قيمة مستدامة في الأسواق ذات الأولوية، وتحقيق النمو القائم على الشراكات الاستراتيجية».

وباشر مركز التصنيع عملياته التشغيلية، حيث يجري حالياً تصنيع تسع منصات بحرية لصالح شركة أرامكو السعودية، في إطار مشروع متكامل يعكس كفاءة الشركة في تنفيذ الأعمال المعقدة داخل المملكة. وفي إطار دعم التنفيذ المنظم للمشاريع، سيتم نقل أكثر من 1800 موظف من الكوادر المتخصصة وذات الخبرة من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، لضمان الالتزام بأعلى معايير مراقبة الجودة، وضمان تسليم مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المستويات العالمية.

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»: «يجسّد مشروع مركز التصنيع في رأس الخير التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين في المملكة العربية السعودية، كما يبرز قدرتنا على تنفيذ المشاريع الصناعية المعقدة على نطاق واسع.