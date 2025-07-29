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اقتصاد

«نواتوم البحرية» تفتتح أول مكتب لها في شنغهاي

«نواتوم البحرية» تفتتح أول مكتب لها في شنغهاي
29 يوليو 2025 19:25

نواتوم البحرية تفتتح أول مكتب لها في شنغهاي
أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلّة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن الافتتاح الرسمي لأول مكتب لها في شنغهاي، والذي ستتم إدارته من قبل «نواتوم للخدمات البحرية»، المعنية بالوكالات والخدمات البحرية.

وسيُسهم المكتب الجديد في تعزيز استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع حضورها العالمي، مستفيداً من المكانة البارزة التي تتمتع بها شنغهاي كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية على المستوى الدولي.

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حضر افتتاح المكتب عدد من كبار المسؤولين، من بينهم محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ) والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل ترسيخ حضور فريق عملنا في «نواتوم للخدمات البحرية» في شنغهاي خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية، حيث تُعدّ شنغهاي نقطة اتصال محورية في سلسلة التوريد العالمية، وبالتالي فإن هذا المكتب سيتيح لنا العمل عن كثب مع مستأجري ومالكي السفن في المنطقة، ومواصلة تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة لمتعاملينا حول العالم. ومع استمرار توسيع شبكتنا، نتطلع إلى توظيف خبراتنا المحلية وقربنا من الأسواق المحلية لتحقيق التميّز التشغيلي، بما يلبي احتياجات وتوقعات متعاملينا».

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