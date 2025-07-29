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اقتصاد

«إكسل لندن» يستضيف أول فعالية رسمية في توسعته الجديدة

«إكسل لندن» أكبر مركز مؤتمرات ومعارض متكامل في أوروبا (من المصدر)
30 يوليو 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز إكسل لندن، التابع لمجموعة أدنيك - إحدى شركات مجموعة مُدن، بنجاح أول فعالية له في التوسعة الجديدة، ليصبح بذلك أكبر مركز مؤتمرات ومعارض متكامل في أوروبا.
وشهدت الجولة الختامية لموسم بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، افتتاح التوسعة الجديدة المخصصة لهذا الحدث، والتي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، أنشأتها شركة ماكلارين للإنشاءات.
وجاء هذا التوسع استجابةً للطلب المتزايد من المملكة المتحدة وأوروبا وأميركا الشمالية، ويُعد جزءاً من برنامج استثماري شامل بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، أطلقته مجموعة أدنيك لتعزيز اقتصاد السياحة التجارية في لندن، ضمن رؤية مركز إكسل لأن يصبح الوجهة العالمية الرائدة للفعاليات.
وقال حميد مطر الظاهري، رئيس مجلس إدارة إكسل لندن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، «إن توسعة مركز إكسل تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو المجموعة، تسهم في ترسيخ مكانة لندن وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات».

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