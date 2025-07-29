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العربية للطيران تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك

العربية للطيران تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك
30 يوليو 2025 01:24

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران»، عن زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى العاصمة التايلندية بانكوك، اعتباراً من 26 أكتوبر 2025، حيث ستُسيّر الشركة ثلاث رحلات يومية بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوفارنابومي الدولي، في خطوة تؤكد التزامها بتقديم خيارات سفر أكثر مرونة وراحة.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا توسيع خدماتنا إلى بانكوك، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتلبية تطلعات عملائنا وتعزيز شبكة وجهاتنا عبر إضافة أسواق عالمية رئيسية. ونواصل في «العربية للطيران» الارتقاء بتجربة السفر التي نوفرها، بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وتايلاند».

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