الذهب يصعد وسط ترقب قرار "الاتحادي"

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3329.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3326.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1386.31 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1262.99 دولار.