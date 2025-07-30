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اقتصاد

«العربية للطيران» توسع شبكة وجهاتها في روسيا انطلاقاً من رأس الخيمة

«العربية للطيران» توسع شبكة وجهاتها في روسيا انطلاقاً من رأس الخيمة
30 يوليو 2025 21:32

رأس الخيمة (الاتحاد)

 أعلنت «العربية للطيران» إطلاق رحلات مباشرة جديدة من رأس الخيمة إلى مدينتي ايكاترينبرج وقازان في روسيا، اعتباراً من أكتوبر القادم، في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة، انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة.

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وستنطلق الرحلات الجديدة إلى مطار كولتسوفو الدولي في ايكاترينبرج بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم اثنين، ابتداءً من 27 أكتوبر 2025، بينما ستنطلق الرحلات المباشرة إلى مطار قازان الدولي اعتباراً من 31 أكتوبر 2025 بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تعكس هذه الخطوة أهمية حضورنا في السوق الروسي، والتزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة، إلى جانب دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وروسيا.
ويدعم إطلاق الرحلات الجديدة الخطط التوسيعية لـ«العربية للطيران» انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة، كما يؤكد التزام الشركة بتوفير رحلات مريحة وبأسعار معقولة إلى روسيا ومع الرحلات المباشرة الحالية إلى موسكو تساهم إضافة ايكاترينبرج وقازان بتعزيز حضور الشركة في السوق الروسية، وزيادة خيارات السفر المتاحة للمسافرين بغرض العمل أو السياحة على حد سواء.
وتسير الشركة رحلات مباشرة إلى ايكاترينبرج من الشارقة وأبوظبي، فضلاً عن رحلاتها المباشرة إلى قازان من الشارقة مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات خيارات متعددة للسفر إلى روسيا عبر شبكة «العربية للطيران».
وتسير «العربية للطيران» رحلات مباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى شبكة دولية متنامية تضم 10 وجهات تشمل القاهرة وجدة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت وموسكو وطشقند، بالإضافة إلى وجهتيها الجديدتين ايكاترينبرج وقازا

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