تفاهم بين طيران الإمارات و«أي إتش جي» لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي (الاتحاد)

وقّعت طيران الإمارات ومجموعة فنادق ومنتجعات «أي إتش جي»، «IHG»، مذكرة تفاهم بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير برامج مخصصة لتلبية احتياجات السفر الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأسواق العالمية.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم، نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وماثيو جونز، نائب رئيس طيران الإمارات للولايات المتحدة الأميركية، وأشرف بيطام، مدير أول للسفر التجاري العالمي في طيران الإمارات، ورايان بليمونز، نائب الرئيس لاستراتيجية المبيعات العالمية في مجموعة فنادق ومنتجعات«IHG».

وستعمل طيران الإمارات مع «IHG» على استكشاف سبل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتفاعل معها من خلال مزايا مضافة ومكافآت حصرية تسهّل رحلات العمل.

ومن جانبها، ستقدم مجموعة الفنادق حوافز سفر محسّنة وتكاملًا سلساً مع محفظتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات حول العالم.وقال نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتلتزم طيران الإمارات بدعم هذه الفئة من خلال تقديم حلول وعروض ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم في مجال السفر، ويسعدنا التعاون مع مجموعة الفنادق الرائدة «IHG» لاستكشاف برامج تعود بالفائدة على عملائنا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة عملائنا في هذا القطاع الحيوي.

وقال مارك سيرغوت، نائب أول الرئيس للمبيعات العالمية في «IHG»: يسعدنا التعاون مع طيران الإمارات لإعادة تعريف تجربة سفر الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم قيمة استثنائية وتجارب سلسة ومكافآت حصرية مصممة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. ومن خلال الجمع بين خبرات «IHG» في مجال الضيافة وشبكة طيران الإمارات العالمية، فإننا نفتح آفاقاً جديدة لتمكين الشركات وتعزيز نموها في الأسواق الدولية.