الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تفاهم بين طيران الإمارات و«أي إتش جي» لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تفاهم بين طيران الإمارات و«أي إتش جي» لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة
30 يوليو 2025 21:42

دبي (الاتحاد)
وقّعت طيران الإمارات ومجموعة فنادق ومنتجعات «أي إتش جي»، «IHG»، مذكرة تفاهم بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير برامج مخصصة لتلبية احتياجات السفر الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأسواق العالمية.

أخبار ذات صلة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

وشهد توقيع مذكرة التفاهم، نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، وماثيو جونز، نائب رئيس طيران الإمارات للولايات المتحدة الأميركية، وأشرف بيطام، مدير أول للسفر التجاري العالمي في طيران الإمارات، ورايان بليمونز، نائب الرئيس لاستراتيجية المبيعات العالمية في مجموعة فنادق ومنتجعات«IHG».
وستعمل طيران الإمارات مع «IHG» على استكشاف سبل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتفاعل معها من خلال مزايا مضافة ومكافآت حصرية تسهّل رحلات العمل. 
ومن جانبها، ستقدم مجموعة الفنادق حوافز سفر محسّنة وتكاملًا سلساً مع محفظتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات حول العالم.وقال نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتلتزم طيران الإمارات بدعم هذه الفئة من خلال تقديم حلول وعروض ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم في مجال السفر، ويسعدنا التعاون مع مجموعة الفنادق الرائدة «IHG» لاستكشاف برامج تعود بالفائدة على عملائنا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة عملائنا في هذا القطاع الحيوي.
وقال مارك سيرغوت، نائب أول الرئيس للمبيعات العالمية في «IHG»: يسعدنا التعاون مع طيران الإمارات لإعادة تعريف تجربة سفر الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم قيمة استثنائية وتجارب سلسة ومكافآت حصرية مصممة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. ومن خلال الجمع بين خبرات «IHG» في مجال الضيافة وشبكة طيران الإمارات العالمية، فإننا نفتح آفاقاً جديدة لتمكين الشركات وتعزيز نموها في الأسواق الدولية.

 

آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©