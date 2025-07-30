الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال النصف الأول

انخفاض أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال النصف الأول
30 يوليو 2025 21:43

بكين (وام)
انخفضت أرباح وإيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات التي تخضع لإدارتها خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس الأول الثلاثاء، انخفاض الأرباح، خلال الفترة المذكورة بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.2%.
وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة على الشركات المذكورة حوالي 3 تريليونات يوان، «حوالي 419.52 مليار دولار» خلال النصف الأول، بانخفاض 0.8% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الأصول إلى الخصوم لهذه الشركات 65.2% في نهاية يونيو الماضي.

 

أخبار ذات صلة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©