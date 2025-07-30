انخفاض أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال النصف الأول

بكين (وام)

انخفضت أرباح وإيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات التي تخضع لإدارتها خلال النصف الأول من عام 2025.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس الأول الثلاثاء، انخفاض الأرباح، خلال الفترة المذكورة بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.2%.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة على الشركات المذكورة حوالي 3 تريليونات يوان، «حوالي 419.52 مليار دولار» خلال النصف الأول، بانخفاض 0.8% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الأصول إلى الخصوم لهذه الشركات 65.2% في نهاية يونيو الماضي.