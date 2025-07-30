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الاتحاد للطيران تُسرّع نموها باستلامها 5 طائرات خلال يوليو

الاتحاد للطيران تُسرّع نموها باستلامها 5 طائرات خلال يوليو
30 يوليو 2025 21:54

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران أمس أن شهر يوليو 2025 بات أكثر الأشهر نشاطاً في استلام الطائرات في تاريخ الشركة الممتد على مدار 22 عاماً، إذ استلمت الاتحاد خلال الشهر خمس طائرات، بما في ذلك أول طائرة من طراز A321LR، وطائرتان من طراز بوينج 787 دريملاينر، وطائرة من طراز إيرباص A350-1000، وطائرة من طراز إيرباص A320ceo.
ووفق الناقلة، يعكس هذا الشهر القياسي التزامها بالنمو السريع نحو تحقيق هدفها المتمثل في نقل 38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.
وستعزز الطائرات الخمس بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للاتحاد للطيران عبر شبكتها العالمية المتنامية. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: كان شهر يوليو الأكثر كثافة لدينا حتى الآن في استلام الطائرات، ويبرز مسار نمونا الطموح، وستمكننا هذه الطائرات من خدمة المزيد من الوجهات، وزيادة عدد الرحلات، وتقديم التجارب الاستثنائية التي يتوقعها ضيوفنا على امتداد شبكتنا.
ويخدم كل طراز من الطائرات متطلبات محددة لمختلف الوجهات، فطائرات بوينج 787 دريملاينر ستدعم الرحلات الطويلة إلى وجهات في آسيا وأستراليا وأميركا الشمالية، بينما ستعزز طائرة إيرباص A350-1000 السعة على الخطوط العالية الطلب.
وأصبح أسطول الاتحاد للطيران، مع هذه الطائرات الجديدة، يضم 106 طائرات، وتُشغّل الشركة واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات في العالم، بمتوسط عمر طائرات يبلغ 8.7 عام. وتدعم عمليات تسليم الطائرات توسعة شبكة الاتحاد للطيران التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، وتشمل 27 وجهة جديدة وزيادة في عدد الرحلات على المسارات الحالية. 
وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً، حيث نقلت أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية لأول مرة في تاريخها، ما يعادل ضعف الأرقام المسجّلة في عام 2022.ويمتد برنامج الاتحاد لتوسيع أسطولها إلى ما بعد شهر يوليو، حيث من المقرر استلام 20 طائرة إضافية سنوياً خلال عامي 2025 و2026. 

 

 

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