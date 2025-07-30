«دناتا» تفوز بعقد تموين متعدد السنوات مع طيران الاتحاد في «الملكة علياء الدولي»

دبي (الاتحاد)

فازت «دناتا» بعقد يمتد لعدة سنوات لتقديم خدمات التموين الجوي عالية الجودة لطيران الاتحاد في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.وستتولى فرق دناتا المتخصصة إعداد وتقديم أكثر من 90 ألف وجبة سنوياً، بما يسهم في توفير تجربة طعام مميزة على متن 14رحلة أسبوعياً للناقلة الإماراتية بين عمّان وأبوظبي.

وقالت دانا كمال عدوان، الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» للتموين والتجزئة في الأردن: يشتهر طيران الاتحاد بالتزامه بأعلى معايير الخدمة، ونحن فخورون باختيارنا كشريك للتموين للناقلة. هذا العقد يعكس ثقة الناقلة بكفاءة فرقنا، وقدرتنا على التميز التشغيلي وتقديم خدمات على نطاق واسع وبجودة عالية يوماً بعد يوم. ومن خلال النكهات المحلية والأطباق الراقية في الدرجات الممتازة، سنتعاون عن كثب مع طيران الاتحاد لإعداد قوائم طعام ترتقي بتجربة المسافرين.

ومع إضافة طيران الاتحاد إلى قائمة عملائها، تقدم دناتا خدمات التموين الآمن وعالي الجودة لأكثر من 30 ناقلة جوية في الأردن، عبر فريق يضم أكثر من 400 متخصص. وفي السنة المالية 2024-2025، قدمت دناتا أكثر من 4.5 مليون وجبة على متن أكثر من 24 ألف رحلة في مطار الملكة علياء الدولي.

ويُعد قسم التموين والتجزئة في دناتا واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة على متن الطائرات على مستوى العالم، وتتنج فريقها المكون من 10400 متخصص أكثر من 50 مليون وجبة، وقدمت خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات شركات الطيران الخاصة من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.