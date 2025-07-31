الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3282.10 دولار.

في غضون ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وأدت تصريحات رئيسه جيروم باول عقب القرار إلى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار. وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولار.