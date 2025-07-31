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فتح باب التسجيل للمشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

فتح باب التسجيل للمشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
31 يوليو 2025 18:57

دبي (الاتحاد)
 أعلنت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فتح باب التسجيل للمشاركة في فعالياتها وجلساتها، داعية الخبراء والمختصين والمعنيين بالعمل المناخي إلى التسجيل والمشاركة، ليكونوا جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة التغير المناخي، وذلك في بيان صحفي اليوم.
 ويتم تنظيم القمة سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر.. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تهدف القمة إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

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وستُركز القمة هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن المحاور الأساسية التالية: التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.

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