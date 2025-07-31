248.6 مليون درهم صافي أرباح ديار في النصف الأول بنمو 32%

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة ديار للتطوير عن تحقيق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من عام 2025، مما يسلط الضوء على أداء متّسق قوي وكفاءة تشغيلية عالية.

وبلغ صافي أرباح «ديار» 248.56 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 188.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 32%.وسجّلت «ديار» زيادةً بنسبة 31.6% حيث بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 266.6 مليون درهم، في دلالة واضحة على قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.

وتجاوز أداء الشركة توقعات السوق بفارق ملحوظ، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 39.2% على أساس سنوي وصولاً إلى 925.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 664.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين والطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع.

وبلغ معدّل الربحية لكل سهم 5.74 فلس، بعد أن كان 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024، كما ارتفعت الإيرادات من وحدات أعمال أخرى بنسبة 6.3% وصولاً إلى 170 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، قياساً بـ 159.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.وبلغت الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2025 إلى 146.8 مليون درهم، ما يمثل نمواً كبيراً من 125.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.

ويتزامن الأداء المالي القوي الذي حققته ديار بعد الإعلان خلال هذا النصف الأول من العام عن إطلاق مشاريع في مواقع استراتيجية، من بينها إطلاق مشروع آية بيتش فرونت ريزيدنسز في أم القيوين، وهو أول الوجهات السكنية في الإمارة الشمالية للشركة العقارية الرائدة، ومشروع داون تاون ريزيدنسز في دبي، أحد أطول المجمّعات السكنية في دولة الإمارات.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: حقّقنا نتائج قويّة خلال هذا النصف الأول من العام، ونجحنا في إطلاق مشاريع مدروسة من شأنها أن تشكّل مصدراً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل، كما عملنا على الاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف أنحاء الدولة. و تمكنا من توسيع استثمارات ديار الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، مما أثمر عن عوائد كبيرة وقدّم قيمة استثنائية للمساهمين و الشركاء.

ومن خلال رؤيتنا الواضحة ونهجنا الواقعيّ في التنفيذ، نهدف إلى مواصلة مسيرة النمو والتقـدّم من خلال تبنّي استراتيجية قائمة على خلـق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّّة، ومبنية على كسـب ثقـة المســتثمرين على المــدى الطويــل. وتبقى توقعاتنا للنصف الثاني من العام تفاؤلية، حيث نؤكد ثقتنا بنهجنا الاستباقي ومشاريعنا المميّزة والتي ستُعزز استقرارنا المالي وتُمكننا من توسيع محفظة أعمالنا و تحقيق نمو مستدام.

ومع استمرار توسيع استثماراتها الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، تعتزم الشركة تسليم ما يقارب 2000 وحدة سكنية كثمرة لخمسة مشاريع كبرى وذلك في النصف الثاني من العام الجاري ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع زيادة كبيرة في السيولة وأن يكون لها تأثير إيجابي على الاستقرار المالي العام للشركة.

ومن شأن محفظة المشاريع القوية التي تتميز بها ديار أن تدعم إيرادات الشركة وكفاءتها التشغيلية، مما سيعزّز مكانتها التنافسية في سوق يتّسم بطلب قوي من المشترين واهتمام متزايد من المستثمرين العالميين. وتدعم الركائز المتينة لاقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب السياسات الداعمة للتوسع والازدهار وبيئة الأعمال المشجّعة، الثقة في مسار النمو الذي تسير عليه شركة ديار.