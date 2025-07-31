نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة 3.9% في الربع الثاني

الرياض (وام)

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، نمواً بنسبة 3.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم الخميس، أظهرت أن الأنشطة غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.6%.

وأشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.