248 مليون درهم إيرادات «ريسبونس بلس» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة ريسبونس بلس القابضة أكبر مزود لخدمات الرعاية ما قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة في الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، إيرادات بلغت 248.06 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بنمو قدره 18% مقارنة بـ 209.88 مليون درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.حيث أعلنت المجموعة عن نتائجها المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت صافي ربح قدره 20.32 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي أصولها 404.32 مليون درهم، مرتفعاً من 387.44 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وزخم استثماراتها المتواصل، وبلغ ربح السهم الواحد 0.10 درهم خلال تلك الفترة.

وعلاوة على ذلك، وكجزء من التزامها بتوفير قيمة للمساهمين، أعلن مجلس الإدارة موافقته على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 18 مليون درهم على المساهمين.

وتعقيباً على النتائج، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: يعكس النصف الأول من عام 2025 مرونة استراتيجيتنا واستثمارنا المتواصل في التميز بدءاً من التوسع في مناطق جغرافية جديدة إلى إطلاق خدمات فريدة من نوعها في المنطقة، نلعب دورنا الريادي في تحقيق نمو مؤثر تكون الأولويّة فيه للكفاءة التشغيليّة وبفضل أسسنا المتينة ومبادراتنا التطلعيّة، يمكن القول بأننا في وضع ممتاز يخولنا لتقديم قيمة أكبر للمرضى والشركاء والمساهمين.

وبالحديث عن أهم الإنجازات الرئيسة، حقّقت شركة ريسبونس بلس القابضة إنجازات استراتيجيّة وتشغيليّة بارزة خلال النصف الأول من عام 2025، معززةً بذلك ريادتها في مجال الرعاية الطبيّة الطارئة على المستوى الإقليمي والعالمي حيث وسّعت شركة ريسبونس بلس ميديكال عملياتها في مجال طوارئ الطيران لتشمل جزر البهاما، مُثبتةً بذلك قدرتها على تحقيق الانتشار العالمي وتعزيز جاهزيتها في حالات الكوارث والإخلاء الجوي إضافةً إلى ذلك، نجحت الشركة خلال موسم الحج في نشر 350 متخصصاً طبيّاً و125 سيارة إسعاف في جميع أنحاء المملكة العربية السعوديّة، لتوفير الدعم لملايين الحجاج خلال هذا الموسم. كما وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم رائدة مع شركة فالكون للطيران لإنشاء أول خدمة إسعاف جوي في دولة الإمارات، وهو إنجاز يُمثّل خطوةً ثوريةً في تعزيز البنيّة التحتيّة للاستجابة للطوارئ في البلاد.

وتواصل شركة ريسبونس بلس القابضة تعزيز نموها القوي من خلال استكشاف عمليات استحواذ جديدة وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة، لا سيما في مجال الرعاية الطبيّة قبل دخول المستشفى.

