134.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال شهر يوليو

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهر أداء أسواق الأسهم المحلية خلال شهر يوليو الجاري تنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أداء الشركات المدرجة ونمو ربحيتها خلال الفترات المالية المقبلة، وأيضاً في قوة الاقتصاد المحلي حيث أنهت الأسواق شهر يوليو 2025 على مكاسب قوية تجاوزت 134.51 مليار درهم موزعة بواقع 69.82 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 64.68 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتمكنت مؤشرات الأسواق من الاغلاق في المنطقة الخضراء محققة ارتفاعات قياسية خلال الشهر بنسبة 4.1% لمؤشر أبوظبي ونسبة 7.95% لمؤشر دبي.

وقفزت قيمة التداولات الإجمالية خلال شهر يوليو لتتجاوز 50 مليار درهم بعد تداول أكثر من 18.6 مليار سهم خلال 943 ألف و530 صفقة، كما عززت تعاملات شراء الأجانب من أداء الأسواق في أبوظبي ودبي لتكون محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة تتجاوز 2.12 مليار درهم بواقع 848 مليون درهم في أبوظبي ونحو 1.27 مليار درهم في دبي.

سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات شراء الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 848.73 مليون درهم، بعد استحواذهم على 26.6% مونسبة التداولات الإجمالية خلال شهر يوليو وعلى 17.9% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 8.927 مليار درهم خلال الشهر الحالي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 8.078 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 33.92 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيع» بقيمة 332.23 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال الشهر الحالي خلال الشهر حيث اشتروا أسهم بقيمة 20.291 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 20.774 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 48.57 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 91.84 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 19.038 مليار درهم وباعوا أسهما بقيمة 19.13 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الافراد «شراءاً» بقيمة 91.84 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 12.98 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 12.89 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع كبير نسبته 4.1% ليربح 408.9 نقطة، ويغلق عند مستوى 10382.44 نقطة، مقارنة مع 9961.76 نقطة، وشهد المؤشر تذبذباً خلال الشهر، حيث سجل أعلى مستوى عند 10382.44 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الشهر 9902.21 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات يوليو ارتفاع أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار 32 شركة، فيما أغلقت 18 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 629 ألفاً و206 صفقات خلال الشهر الحالي، تم من خلالها تداول 10.52 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 32.02 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 69.82 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الشهر 3.163 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.093 تريليون درهم.

سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال شهر يوليو بلغت نحو 8.421 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 7.147 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.273 مليار درهم، كمحصلة «شراء» وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 9.571 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 10.845 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 1.273 مليار درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يوليو الحالي 8.49 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة نحو 7.731 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 759.25 مليون درهم، كمحصلة «شراء»وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الشهر 591.9 مليون درهم كمحصلة "بيع" بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.689 مليار درهم وباعوا بقيمة 7.28 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 453.39 نقطة وبنسبة 7.95% عند مستوى 6159.15 نقطة يوم اليوم مقارنة مع 5705.76 نقطة بنهاية الشهر السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر سجل يوم 28 يوليو 6235.81 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر سجل يوم 2 يوليو 5657.8 نقطة.

وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 64.68 مليار درهم لتبلغ 1.060 تريليون درهم مقارنة بنحو 995.337 مليار درهم بنهاية الشهر السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 17.992 مليار درهم بعد تداول 8.082 مليار سهم خلال 314 ألفاً و324 صفقة.