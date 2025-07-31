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اقتصاد

4 % ارتفاع أرباح «التجاري الدولي» النصفية قبل الضرائب إلى 93 مليون درهم

4 % ارتفاع أرباح «التجاري الدولي» النصفية قبل الضرائب إلى 93 مليون درهم
31 يوليو 2025 20:08

أبوظبي (الاتحاد)

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ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري 4% على أساس سنوي إلى 93 مليون درهم مقارنة بـ 90 مليون درهم في النصف الأول من 2024. 
وبلغ صافي ربح البنك قبل الضريبة 48 مليون درهم للربع الثاني من عام 2025. 
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 134% على أساس سنوي، حيث زادت من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناتجة عن بيع أصول غير أساسية، كما شهد الربع الثاني لعام 2025 زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم. 
وشهد البنك زيادة في قيمة القروض والتسهيلات الصافية بنسبة 3% من 12.5 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم في يونيو 2025. 
وزادت ودائع العملاء 7%، حيث زادت من 14.2 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم في يونيو 2025. 
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: تشير نتائج النصف الأول من هذا العام إلى أداء ثابت وربحية جيدة، وتمثل تقدماً ملحوظاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر وزخماً قوياً في مجالات أعمالنا الأساسية. وأضاف: سنواصل العمل على تطوير خدماتنا من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات.

 

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