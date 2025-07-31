40 شريكاً بالرمز ضمن شبكة «الاتحاد للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الاتحاد للطيران مواصلة تعزيز مكانتها في قطاع الطيران العالمي، مع توسيع شراكاتها الاستراتيجية التي تربط شركات الطيران العالمية بأبوظبي، وتوفر فرص السفر لملايين الضيوف.

وأوضحت الناقلة في بيان لها أنها ومع أكثر من 40 شريكاً بالرمز ضمن شبكتها، تربط المسافرين بأكثر من 300 وجهة حول العالم، مما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر المدن سهولة في الوصول إليها عالمياً.

تشمل اتفاقيات التعاون الجديدة شراكات استراتيجية مع الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران أوروبا، إلى جانب اتفاقيات المشاركة بالرمز مع طيران سيشل، وأكاسا للطيران، وتاب البرتغالية، وسكاي إكسبرس، مما يؤكد دور الاتحاد للطيران في جذب شركات الطيران العالمية الكبرى إلى العاصمة الإماراتية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران إنه من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، جلبنا شركات طيران رئيسة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران سيشل، وطيران أوروبا، وأكاسا للطيران إلى أبوظبي، ولا تقتصر هذه الشراكات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق حيوية مثل الصين وأميركا الشمالية وأفريقيا وأوروبا فحسب، بل تُسهم أيضاً في نمو السياحة في أبوظبي بشكل مباشر، مؤكدةً دور المدينة بوصفها مركزا للابتكار والسياحة والأعمال العالمية.ويضم برنامج الولاء الحائز على جوائز من الاتحاد للطيران الآن شراكات مع 25 شركة طيران، وهو أكبر عدد من الشراكات لشركة طيران غير تابعة لتحالف وتوفر هذه الشبكة الواسعة للمسافرين الدائمين مرونة وراحة وقيمة أكبر، مما يُمكّنهم الضيوف من كسب واسترداد المكافآت بسهولة عبر مئات الوجهات العالمية.