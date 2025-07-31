الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

40 شريكاً بالرمز ضمن شبكة «الاتحاد للطيران»

40 شريكاً بالرمز ضمن شبكة «الاتحاد للطيران»
31 يوليو 2025 20:24

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الاتحاد للطيران مواصلة تعزيز مكانتها في قطاع الطيران العالمي، مع توسيع شراكاتها الاستراتيجية التي تربط شركات الطيران العالمية بأبوظبي، وتوفر فرص السفر لملايين الضيوف.
وأوضحت الناقلة في بيان لها أنها ومع أكثر من 40 شريكاً بالرمز ضمن شبكتها، تربط المسافرين بأكثر من 300 وجهة حول العالم، مما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر المدن سهولة في الوصول إليها عالمياً.
تشمل اتفاقيات التعاون الجديدة شراكات استراتيجية مع الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران أوروبا، إلى جانب اتفاقيات المشاركة بالرمز مع طيران سيشل، وأكاسا للطيران، وتاب البرتغالية، وسكاي إكسبرس، مما يؤكد دور الاتحاد للطيران في جذب شركات الطيران العالمية الكبرى إلى العاصمة الإماراتية.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران إنه من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، جلبنا شركات طيران رئيسة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران سيشل، وطيران أوروبا، وأكاسا للطيران إلى أبوظبي، ولا تقتصر هذه الشراكات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق حيوية مثل الصين وأميركا الشمالية وأفريقيا وأوروبا فحسب، بل تُسهم أيضاً في نمو السياحة في أبوظبي بشكل مباشر، مؤكدةً دور المدينة بوصفها مركزا للابتكار والسياحة والأعمال العالمية.ويضم برنامج الولاء الحائز على جوائز من الاتحاد للطيران الآن شراكات مع 25 شركة طيران، وهو أكبر عدد من الشراكات لشركة طيران غير تابعة لتحالف وتوفر هذه الشبكة الواسعة للمسافرين الدائمين مرونة وراحة وقيمة أكبر، مما يُمكّنهم الضيوف من كسب واسترداد المكافآت بسهولة عبر مئات الوجهات العالمية.

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©