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اقتصاد

1.03 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» النصفية بنمو 2.4%

1.03 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» النصفية بنمو 2.4%
31 يوليو 2025 21:06

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بيورهيلث القابضة عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 1.03 مليار درهم.
وانخفض هامش صافي الدخل بشكل طفيف بمقدار 0.45 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 7.6% خلال النصف الأول من عام 2025، وعزت الشركة هذا الانخفاض نتيجة لأثر تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمي وفقاً للركيزة الثانية «Pillar Two Tax».
وارتفعت الإيرادات المجمعة لمجموعة «بيور هيلث» بنسبة 8.6% على أساس سنوي، لتبلغ 13.6 مليار درهم، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الأداء القوي لقطاع التأمين، إضافة إلى نمو عدد المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة المستشفيات والعيادات التابعة للمجموعة.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك، وإطفاء الدين بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتبلغ 2.3 مليار درهم، وحافظ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على استقراره عند مستوى 17.1% مدفوعاً بالأداء القوي القطاع التأمين.

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