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اقتصاد

نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2%

متسوقون أمام أحد المتاجر في اليابان - أرشيفية
1 أغسطس 2025 01:18

طوكيو(وام)

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زادت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 2% سنوياً إلى 12.966 تريليون ين «87.14 مليار دولار»، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس الخميس.
وكان محللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.8% بعد نموها بمعدل 1.9% خلال مايو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 2.2% وفقاً للبيانات الأولية، فيما زادت قيمة مبيعات الجملة في اليابان خلال يونيو بنسبة 1.7% سنوياً إلى 39.069 تريليون ين بعد انكماشها خلال مايو الماضي بنسبة 0.9% سنوياً.
وزادت مبيعات كبرى سلاسل تجارة التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1% شهرياً وسنوياً، كما زادت مبيعات التجزئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.4% سنويا إلى 38.679 تريليون ين.

مبيعات التجزئة
متاجر التجزئة في اليابان
مبيعات تجارة التجزئة في اليابان
اليابان
الاقتصاد الياباني
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