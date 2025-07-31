نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2%

طوكيو(وام)

زادت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 2% سنوياً إلى 12.966 تريليون ين «87.14 مليار دولار»، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس الخميس.

وكان محللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.8% بعد نموها بمعدل 1.9% خلال مايو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 2.2% وفقاً للبيانات الأولية، فيما زادت قيمة مبيعات الجملة في اليابان خلال يونيو بنسبة 1.7% سنوياً إلى 39.069 تريليون ين بعد انكماشها خلال مايو الماضي بنسبة 0.9% سنوياً.

وزادت مبيعات كبرى سلاسل تجارة التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1% شهرياً وسنوياً، كما زادت مبيعات التجزئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.4% سنويا إلى 38.679 تريليون ين.