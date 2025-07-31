«المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة

أبوظبي (الاتحاد)

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.

ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.