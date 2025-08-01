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الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار

الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار
1 أغسطس 2025 08:11

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد خسارة أسبوعية، في ظل صعود الدولار بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية لاحقاً اليوم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بنسبة 1.4% منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3340.20 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليقترب من أعلى مستوى له في شهرين سجله أمس الخميس، ما يجعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأصدر الرئيس الأميركي أمس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية «مضادة» تتراوح بين 10% و41% على واردات من عشرات الدول والمناطق.
وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الجديدة على عدد كبير من شركائها التجاريين.
ويركّز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف الأميركية للحصول على مؤشرات إضافية بشأن المسار المتوقع لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق هذا الأسبوع.
وغالباً ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة الذهب لأنه أصل لا يدر عائداً.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فاستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1308.85 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9% ليسجل 1216.25 دولار.

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المصدر: وكالات
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