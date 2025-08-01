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اقتصاد

"الشارقة الإسلامي" يعزز ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة

"الشارقة الإسلامي" يعزز ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة
1 أغسطس 2025 19:24

الشارقة (الاتحاد)
نظّم مصرف الشارقة الإسلامي ضمن مبادراته الهادفة لتعزيز التوعية المالية في المجتمع ورشاً متخصصة بالتعاون مع «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين استهدفت غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي السليم لدى الأطفال وإكسابهم مهارات عملية في إدارة المال منذ سن مبكرة.

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وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف مراكز أطفال الشارقة حيث تم تنظيم 13 ورشة توعوية متخصصة في مراكز الأطفال داخل مدينة الشارقة وخارجها بمشاركة أكثر من 260 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 عاماً وقد جاءت الورش على شكل جلسات تفاعلية وسط أجواء تعليمية محفزة تجمع بين الفائدة والمتعة ما ساهم في جذب اهتمام الأطفال وترسيخ الرسائل المالية بأسلوب مبسّط وشيّق.
وشملت الورش جلسات توعوية تثقيفية حول مفاهيم الادخار الأساسية تم تقديمها بأسلوب قصصي مبسط يتناسب مع الفئة العمرية تلاها أنشطة تطبيقية تفاعلية تُحاكي سيناريوهات الحياة اليومية بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المالية الإيجابية لدى الأطفال.
من جانبها أكدت نورة الشامسي نائب مدير مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حرص المؤسسة على بناء جيل واعٍ ومؤثّر يمتلك المهارات الحياتية التي تؤهله لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة وتُعد الثقافة المالية جزءاً أساسياً من هذا التوجه ودائماً ما نقدّم برامج تدعم هذا الجانب ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة.

 

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