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اقتصاد

نمو صادرات كوريا بنسبة 5.9% على أساس سنوي

نمو صادرات كوريا بنسبة 5.9% على أساس سنوي
1 أغسطس 2025 19:31

سيؤول (وام)
 ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 5.9%على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة بالعام 2024 بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، وفق البيانات الحكومية.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 60.8 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى رقم لها على الإطلاق يتم تسجيله في شهر يوليو. 
وارتفعت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل إلى 54.2 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.61 مليار دولار.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 31.6% على أساس سنوي لتصل إلى 14.71 مليار دولار، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر يوليو، وارتفعت شحنات السيارات بنسبة 8.8% لتصل إلى 5.83 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 107.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.24 مليار دولار، مسجلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي من الزيادة على أساس سنوي.
من ناحية أخرى، انخفضت شحنات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنسبتي 6.3% و10.1% لتصل إلى 4.21 مليار دولار و3.75 مليار دولار على التوالي.

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