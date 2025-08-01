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«مايكروسوفت» تصبح ثاني شركة تصل إلى 4 تريليونات دولار

«مايكروسوفت» تصبح ثاني شركة تصل إلى 4 تريليونات دولار
1 أغسطس 2025 19:33

نيويورك (وام)

أصبحت مايكروسوفت ثاني شركة في التاريخ يتجاوز رأس مالها السوقي 4 تريليونات دولار، فيما واصلت شركة «نيفيديا» المصنعة للرقائق الإلكترونية ريادتها في السوق بقيمة تقدر ب 4.4 تريليون دولار.

وجاءت هذه النتائج القوية لـ«مايكروسوفت» مدفوعة بزيادة في ارتفاع أسهمها عقب تحقيق نتائج فصلية قوية، والتي شهدت تسارعاً في النمو خلال الربع المالي الأخير، الذي انتهى في يونيو الماضي.

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وارتفعت أسهم مايكروسوفت لما يصل إلى 5% أثناء بداية التداول في الولايات المتحدة، مدفوعة بنمو كبير في الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

كما ارتفعت العائدات في الربع الأخير بنسبة 18% بما يفوق 76 مليار دولار قليلا، بينما ازداد الربح بنسبة 25% ليصل إلى 27 مليار دولار.

 

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