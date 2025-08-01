10 مليارات درهم سيولة تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تأثرت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي بعمليات بيع لجنى الأرباح للاستفادة من الارتفاعات التي حققتها الأسهم القيادية للشركات التي أفصحت عن نمو أرباحها عن النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب تحفظ المستثمرين عن التداول النشط ترقباً لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.

واستطاع سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوز تأثير عمليات البيع لينهي تعاملات الأسبوع محققاً مكاسب سوقية بلغت 2.54 مليار درهم لكن مؤشر السوق أغلق منخفضاً بنسبة طفيفة ليتوافق مع انخفاض مؤشر سوق دبي المالي.

وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع 9.99 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.88 مليار سهم خلال 178 ألفاً و374 صفقة.

سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 86.81 مليون درهم، بعد استحواذهم على 25.6% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 20.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.719 مليار درهم خلال الأسبوع، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.632 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 45.27 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين "شراء" بقيمة 45.54 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع، حيث بلغت حصتهم 66.4% من قيمة التداولات و67.2% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.295 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.383 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 87 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 13.75 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.091 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 4.077 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الافراد «بيعاً» بقيمة 13.75 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.447 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.461 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.23% لينخفض بنحو 24 نقطة، ويغلق عند مستوى 10316.65 نقطة، مقارنة مع 10340 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10382.44 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10295.78 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار 51 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 115 ألفاً و155 صفقة خلال الأسبوع، تم من خلالها تداول 1.65 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.538 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.54 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.153 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.151 تريليون درهم في الأسبوع السابق.

سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع نحو 1.535 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 44.49% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.538 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.55% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.24 مليون درهم، كمحصلة «بيع».

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.916 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.913 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «شراء» بقيمة 2.24 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع 2.327 مليار درهم تشكل ما نسبته 67.42% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.319 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 67.2% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 7.72 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 7.72 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.124 مليار درهم وباعوا بقيمة 1.132 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 38.49 نقطة وبنسبة 0.63% عند مستوى 6111.97 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6150.46 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6235.81 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 6096.51 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 10.79 مليار درهم لتبلغ 1.051 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.062 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.452 مليار درهم بعد تداول 1.23 مليار سهم خلال 63 ألفاً و219 صفقة.