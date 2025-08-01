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اقتصاد

رؤى مبتكرة في «صُنَّاع الأثاث»

رؤى مبتكرة في «صُنَّاع الأثاث»
2 أغسطس 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلق مركز «اصنع» الدورة الخامسة من برنامج «زمالة صنَّاع الأثاث» لعام 2025، بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، داعياً رواد الأعمال الطموحين في قطاع الأثاث لتقديم رؤى مبتكرة وتصورات خلَّاقة لإعادة ابتكار عالم تصميم الأثاث. 
ويمتد البرنامج الذي يتيح بيئةً مثالية لاستكشاف وصقل المهارات الاستثنائية والأفكار الثاقبة، التي تجسّد رؤى المشاركين وإبداعاتهم على ثلاث مراحل، ويضم 8 جلسات تدريبية تهدف إلى تمكين المصممين الطموحين في مجال تصميم الأثاث، ورفدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم وتنميتها.

الأثاث
صناعة الأثاث
الإمارات
تصميم الأثاث
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
رواد الأعمال
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