«العالمية القابضة» و«آر آي كيو» تحالفان لتحقيق أقساط إعادة تأمين بـ 500 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «آر آي كيو» لإعادة التأمين، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصاً لمواكبة مستقبل نقل المخاطر على المستوى العالمي، عن عقد شراكة مفضّلة مع الشركة العالمية القابضة، وتستهدف هذه الشراكة تحقيق أقساط إعادة تأمين بقيمة تزيد على 500 مليون دولار خلال العقد القادم.

وتتخذ «آر آي كيو» من أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها، وتم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قبل الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع «بلاك روك» و«لونيت»، وتقدم «آر آي كيو» مجموعة كاملة من حلول إعادة التأمين، وتعمل بشكل وثيق مع الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها لتصميم تغطية ذات كفاءة عالية في استخدام رأس المال عبر فئات المخاطر المعقدة في مجالي التأمين المتخصص والتأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة. وبالاستفادة من نمذجة البيانات المتقدمة والاكتتاب التأميني المعزز بالذكاء الاصطناعي، صُممت المنصة خصيصاً لتلبية متطلبات بيئة المخاطر سريعة التغير.

وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة العالمية القابضة بتحقيق الريادة في مجال التخصيص الذكي لرأس المال وتقديم حلول مبتكرة في مجال المخاطر لإحداث التحول في هذا القطاع. ومن خلال الاستفادة من بنية «آر آي كيو» التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف الشركة العالمية القابضة إلى تحسين قدرة شركاتها على التكيف مع التحديات ورفع مرونة أدائها التشغيلي. كما يتماشى هذا التعاون مع تطلعات أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً وعالمياً في مجال إعادة التأمين المنظّم والابتكار المالي.

وتُواصل «آر آي كيو»، حالياً تقدمها في استكمال الإجراءات التنظيمية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، والحصول على ترخيص رسمي كشركة إعادة تأمين. وبالتوازي مع ذلك، تجري التحضيرات النهائية لتنفيذ صفقة إعادة التأمين بين الشركة العالمية القابضة و«آر آي كيو»، والتي لا تزال تخضع لاستيفاء الموافقة التنظيمية. وستمثّل هذه الصفقة نقطة البداية لإطلاق العمليات التشغيلية لشركة «آر آي كيو».

وبهذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تعكس هذه الشراكة القناعة الراسخة لدى الشركة العالمية القابضة بقوة التخصيص الذكي لرأس المال ونقل المخاطر القائم على البيانات ومن خلال التحالف مع «آر آي كيو»، سنسهم في الفصل التالي من مسيرة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال إعادة التأمين. ولا تقتصر أهمية الشراكة على الالتزام المالي وحسب، بل تشكل أيضاً استثماراً استراتيجياً لبناء مستقبل البنية التحتية القوية والمرنة وصناعات أكثر قدرة على التكيف.

بدوره، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـمنصة «آر آي كيو»: نفخر بالتعاون مع الشركة العالمية القابضة من خلال هذه الشراكة المهمة. فقد تم تصميم منصة «آر آي كيو» لتقديم حلول ذكية وسريعة للمخاطر، من خلال دمج التحليلات المتقدمة والنهج المنضبط في الاكتتاب التأميني ورأس المال الاستراتيجي. ويشكل هذا الإعلان خطوة أساسية ضمن مهمتنا لإعادة تشكيل قطاع إعادة التأمين العالمي انطلاقاً من أبوظبي.

ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات استراتيجية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بينما تواصل «آر آي كيو» تنفيذ استراتيجيتها العالمية القائمة على الاستحواذ والتطوير وبالاستناد إلى التزامات رأسمالية تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار من الشركة العالمية القابضة والشريكين الاستراتيجيين «بلاك روك» و«لونيت»، إضافة إلى بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف «آر آي كيو» إلى إصدار وثائق إعادة تأمين بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، بما يعيد تشكيل مستقبل قطاع إعادة التأمين من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق الأعمال والنهج الاستراتيجي المنضبط.