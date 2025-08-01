«الاتحاد للطيران» تطلق أول رحلة تجارية لطائرتها «A321LR»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران أول رحلة تجارية لطائرتها «A321LR» الجديدة كلياً، مُعيدةً بذلك تعريف تجربة السفر الفاخرة على متن طائرة ضيقة البدن.

وانطلقت الرحلة رقم «EY414» من مطار زايد الدولي متجهة إلى بوكيت مُعلنةً عن بدء تشغيل طائرة مُصممة لتوفير أعلى معايير الخدمة المتميزة للاتحاد للطيران على الرحلات القصيرة والمتوسطة.

وتكشف الرحلة الافتتاحية للضيوف أحدث ابتكارات الاتحاد للطيران في مجال المقصورات المُصممة لتقديم نفس الخدمة الراقية والاهتمام بالتفاصيل التي تُميز تجربة طائراتها عريضة البدن الحائزة على جوائز، والتي أصبحت متوفرة الآن على متن طائرات الجيل الجديد ذات ممر واحد.

وقد استلمت الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي أول طائرة من أصل 30 طائرة من طراز «A321LR» المقرر انضمامها إلى أسطولها، وقد صُممت كل منها بأسلوب خاص لتوفير راحة متميزة واتصالات فائقة السرعة في جميع درجات السفر.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: تجسد طائرة «A321LR» طموحنا في تقديم تجارب استثنائية على جميع الوجهات التي نشغّل إليها، فهي تتيح لنا تقديم رقي مقصورات طائراتنا عريضة البدن، بما في ذلك تجربة الدرجة الأولى الشهيرة، على وجهات أكثر ولمزيد من المسافرين، أكثر من أي وقت مضى.

وتُقدم طائرة الاتحاد للطيران «A321LR» معياراً جديداً للسفر على الطائرات ضيقة البدن، بتصميم مقصورة فاخرة في جميع الدرجات.