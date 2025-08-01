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اقتصاد

«تعريفات ترامب» تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
2 أغسطس 2025 01:06

واشنطن (رويترز) 

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فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات من العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند، ليمضي بذلك قدماً في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي قبل موعد نهائي سبق أن حدده لإبرام اتفاقات تجارية والذي حل أمس الجمعة.
وحدد ترامب في أمر تنفيذي رئاسي رسوماً جمركية من بينها ما يبلغ 35% على الكثير من السلع من كندا و50% على البرازيل، و25% للهند و39% لسويسرا.
ونص الأمر على فرض معدلات رسوم جمركية مرتفعة على الواردات تتراوح بين 10 و41% خلال سبعة أيام لإجمالي 69 شريكاً تجارياً.
وستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، لضريبة استيراد أميركية 10% وقال ترامب في وقت سابق، إن هذه النسبة قد ترتفع.
وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة، مع تركيز المستثمرين على تأثير الرسوم الجمركية الجديدة.
وقالت سويسرا إنها ستسعى إلى «حل تفاوضي» مع الولايات المتحدة.
وقال باركس تاو وزير التجارة في جنوب أفريقيا، إنه يسعى إلى «تدخل عملي وحقيقي» لحماية الوظائف والاقتصاد من تبعات رسوم جمركية تبلغ 30% فرضتها الولايات المتحدة على بلاده.
وقال مارك كارني رئيس وزراء كندا: إن الحكومة الكندية ستصب تركيزها على ما يمكنها التحكم فيه وهو تعزيز قوة كندا، في الوقت الذي سنواصل فيه التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن علاقاتنا التجارية.

ترامب
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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حرب الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية
حرب الرسوم التجارية
الرسوم الجمركية الأميركية
الرسوم التجارية
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