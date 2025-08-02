السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العراق يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية

العراق يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية
2 أغسطس 2025 17:09

بغداد (وام)
 أطلق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من محطة كهرباء بيجي الغازية الثانية في محافظة صلاح الدين، وهو مشروع استراتيجي سيعزز الشبكة الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميغاواط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله خلال إطلاق المشروع إن الحكومة تواصل جهودها لتطوير ملف الطاقة، معتبراً إياه «قاعدة لأي خطة تنموية شاملة»، وأوضح أن الحكومة رصدت التخصيصات المالية اللازمة لتطوير جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لتحسين إنتاج الطاقة في عموم البلاد.

أخبار ذات صلة
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سيتم تنفيذ المشروع من قبل ائتلاف يضم شركتي «سيمنس» الألمانية للطاقة و«CSCEC» الصينية، حيث يتضمن العقد إعادة تأهيل 6 وحدات توليد غازية، ومن المقرر أن تدخل أول وحدتين الخدمة خلال 27 شهراً، على أن تتبعها بقية الوحدات تباعاً.
كما يشمل المشروع إنشاء شبكات جديدة لتصريف الأحمال ورفد الشبكة الوطنية بـ 6 خطوط جهد 400 كيلوفولت، بالإضافة إلى 16 خطاً جديداً بجهد 132 كيلوفولت لخدمة محافظة صلاح الدين بشكل خاص.

 

آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 18:19
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
الرياضة
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
اليوم 18:12
اجتماع في كينيا لتعزيز السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي
اليوم 17:57
نيوكاسل يطلب مهاجم
الرياضة
نيوكاسل يطلب مهاجم لايبزج
اليوم 17:51
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
الرياضة
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©