مشتريات الأجانب في الأسهم الكورية تسجل أعلى مستوى في 17 شهراً

سيؤول (الاتحاد)

سجل المستثمرون الأجانب أعلى مستوى لصافي شراء الأسهم المدرجة في المؤشر القياسي الكوري الجنوبي خلال 17 شهراً، حيث ضخوا صافي مشتريات بقيمة 6.28 تريليون وون «4.52 مليار دولار» في مؤشر كوريا المركب لأسعار الأسهم «كوسبي» خلال يوليو الماضي، مسجلين أكبر صافي مشتريات شهرية منذ فبراير 2023، عندما بلغ الرقم 7.858 تريليون وون.

ووفقاً لبيانات بورصة كوريا الصادرة أمس، فإن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى البيع الصافي في أغسطس 2024، واستمروا في هذا الاتجاه لمدة 9 أشهر متتالية حتى أبريل، لكنهم اتجهوا في مايو إلى وضع الشراء الصافي بحوالي تريليون وون، وحافظوا على وضع الشراء الصافي لمدة 3 أشهر متتالية حتى يوليو.

وبحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية، يعزى هذا الارتفاع في مشتريات الأجانب إلى التفاؤل بشأن تدابير حكومية لتحفيز سوق الأسهم، والأنباء الإيجابية عن توقيع «سامسونغ للإلكترونيات» اتفاقية توريد واسعة النطاق مع شركة «تسلا» الأميركية.

وتصدرت أسهم «سامسونغ» قائمة الأكثر شراء من قبل الأجانب بصافي بلغ 3.49 تريليون وون، مستحوذة على 56% من إجمالي صافي المشتريات، تلتها شركة بناء السفن «هانهوا أوشن» بصافي مشتريات بلغ 858 مليار وون.