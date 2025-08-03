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اقتصاد

456 مليار دولار إجمالي الناتج الخليجي بالأسعار الثابتة

456 مليار دولار إجمالي الناتج الخليجي بالأسعار الثابتة
3 أغسطس 2025 17:00

مسقط (وام)
 ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنهاية الربع الرابع من عام 2024، بنسبة 3.3% ليصل إلى 456.3 مليار دولار، مقارنة بـ 442.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

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وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6%، مقابل 29.4% للأنشطة النفطية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الرابع من 2024 نمواً بلغ واحداً بالمائة، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار.

 

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