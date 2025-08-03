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بكين تكشف عن 100 منتج متطور في مؤتمر الروبوتات العالمي

بكين تكشف عن 100 منتج متطور في مؤتمر الروبوتات العالمي
3 أغسطس 2025 17:26

بكين (وام)
 تستعد العاصمة الصينية «بكين» لاستضافة مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، والذي سيشهد الكشف عن أكثر من 100 منتج روبوتي متطور، وهو ما يمثل ضعف ما عرض في نسخة العام الماضي، في دلالة واضحة على التسارع التقني في هذا القطاع.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن الروبوتات البشرية ستكون من أبرز نقاط الجذب في المؤتمر، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس الجاري، حيث سيعرض 50 مصنعاً أحدث ابتكاراته في هذا المجال.
وبشكل عام، سيجمع المؤتمر الذي يحمل شعار «جعل الروبوتات أكثر ذكاء، وجعل الوكلاء المجسدين أكثر ذكاء»، أكثر من 200 شركة رائدة في مجال الروبوتات من جميع أنحاء العالم، ستعرض ما يزيد على 1500 منتج.
واستحوذت الصين في عام 2024 على ثلثي طلبات براءات الاختراع العالمية في مجال الروبوتات، وتصدرت قائمة أكبر منتجي الروبوتات الصناعية في العالم بإنتاج 556000 وحدة.

 

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