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28 ألف مُستفيد من 85 فعالية توعوية لـ «الاتحادية للضرائب» في 6 أشهر

28 ألف مُستفيد من 85 فعالية توعوية لـ «الاتحادية للضرائب» في 6 أشهر
3 أغسطس 2025 17:28

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة تطوير حملاتها وتنويع قنواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية بتطبيق الضرائب، وتعزيز التواصل مع المُتعاملين والمُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والتعريف بخدماتها التي تشهد توسُعاً مُستمراً، مُشيرةً إلى أنه خلال العام الماضي والفترة المُنقضية من العام الحالي تم استحداث العديد من الحملات والبرامج والأنشطة التوعوية بأساليب مُبتكرة، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المُجتمع الإماراتي.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن عدد فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع إلى 85 فعالية استفاد منها 28 ألف مُشارك، مُقارنة بـ 70 فعالية نُفِّذت خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع أكثر من 21% منوهة إلى زيادة عدد الورش التوعوية لضمان عدم وجود فجوات معرفية في المجالات الضريبية. وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 53 فعالية عن بُعد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مُقابل 43 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من 2024.
فيما تم تنفيذ 24 فعالية حضورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مُقابل 27 فعالية حضورية خلال الأشهر الستة الأولى من 2024.
وأكدت الهيئة مواصلة جهودها وخططها لتعزيز إسهاماتها في تنفيذ مُستهدفات الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسُّع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المُستدام لتجربة المُتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لمُساندة قطاع الأعمال وإسعاد المُتعاملين.
وأوضحت أن فعالياتها التوعوية ومن بينها مجالس المُتعاملين التي تعقدها في جميع إمارات الدولة تُركِّز على عقد لقاءات وجلسات تشاورية مع ممثلين عن قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومُقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية التي تهدف إلى إلغاء أكثر للإجراءات الضريبية غير الضرورية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المُكرَّرة وغير الضرورية، والمُساهمة في تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات.
وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب إنه في إطار سعيها المُستمر لتنويع قنواتها وأدواتها التوعوية وفقًا للمتطلبات المرحلية يتم التركيز على إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم في خطط التطوير المُستدام لخدمات الهيئة التي تهدف للمُحافظة على أفضل مستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات.
وأضافت أن الهيئة واصلت استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمُبادرات التي أطلقتها فضلًا عن مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية، ومن بين المُبادرات التوعوية الرئيسية التي تم استحداثها، فعاليات «علوم الضرائب» التي استفاد منها 72 مُشاركاً من خلال 3 ورش عمل، فيما تم تنفيذ ورشتي عمل حول «الشهادات الضريبية» استفاد منها 1330 موضحة أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي عقد 6 ورش عمل حول منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية«استفاد منها 2044 مُشاركاً، وورشتا عمل حول «التحديثات الضريبية» استفاد منها 1,824 مُشاركاً.
وأكدت مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة خلال حملاتها التوعوية على التعريف بعمليات التطوير المُستمر التي يتم تنفيذها للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المُستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.

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