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اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: وبدأت التعريفات الجديدة

محمد كركوتي يكتب: وبدأت التعريفات الجديدة
4 أغسطس 2025 01:20

لم تكن الأمور واضحة بشأن التعريفات الجمركية الأميركية، طوال الأشهر التي مضت من هذا العام سادت الساحة مواقف متقلبة، وتهديدات متبادلة، وتحذيرات من اندلاع حرب تجارية ستنال من كل الأطراف، إلى جانب خليط من الهدوء والتوتر.
 مطلع الشهر الجاري، بدأ تنفيذ تعريفات واشنطن على الجميع، «الحلفاء» وغيرهم، لكن مخرجات هذه الخطوة تتطلب مزيداً من الوقت لكي تتضح، خصوصاً في ظل توقف بعض الموردين من الاتحاد الأوروبي، عن تصدير منتجاتهم لفترة زمنية محددة فكل هؤلاء يتفقون على أن هذه التعريفات هي الأعلى على الإطلاق، وأنها ستربك المشهد العام، بما في ذلك السوق الأميركية نفسها، حتى أن نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أندرو ويلسون، يعتقد أن ذلك ستكون له «عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي».
الهدف الأميركي أعلنه الرئيس دونالد ترامب منذ اليوم الأول، وهو ضرورة سد العجز التجاري لبلاده على اعتبار أنها تعرضت منذ عقود لـ «الظلم التجاري»، وآن الأوان لتصحيح المسار بصورة شاملة ولا شك في أن الشركات حول العالم، بما فيها الأوروبية، ستتضرر من جراء التعريفات الجديدة، لكن الشركات الكبرى «عموماً» بإمكانها تحمل أية أضرار على المدى القصير فقط، كما أنه بإمكانها «بحكم ملاءتها المالية» نقل خطوط إنتاج إلى الداخل الأميركي، وهذه النقطة على وجه الخصوص ترضي بشدة ترامب، الذي يعتقد بحتمية توسيع نطاق الحراك الصناعي الإنتاجي في البر الأميركي، لتحفيز النمو أكثر، والتخلص من قيد الفائدة المرتفعة، وإضافة مزيد من الوظائف للأميركيين.
وفي المحصلة، ليس أمام كل الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة منها، سوى رفع أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة. فالمسألة واضحة رسوم أعلى أسعار أعلى وبصرف النظر عن ماهية الآثار التي ستتركها الرسوم الأميركية الجديدة، فإنها ساهمت بالفعل «على الأقل في الوقت الراهن» في منع اندلاع حرب تجارية عالمية، لا أحد يريدها، ولا يمكن أن تصب في مصلحة أي دولة. في التجارة ليس هناك أفضل من التفاهمات، حتى وإن أنتجت بعض الخسائر لبعض الأطراف، كما أنها تمنح العلاقات بين الدول مساحات ضرورية للمراجعة والحق أن الجانب الأميركي، أظهر في الأسابيع القليلة الماضية، رغبة في عدم التصعيد، والانفتاح على أساس المنفعة المتبادلة، مع الشرط الذي لن تتنازل واشنطن عنه، وهو «العدالة التجارية» لأكبر اقتصاد في العالم.

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