%20 حصة «الحديريات» من الوحدات السكنية الجديدة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)



تسارعت وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة في جزيرة الحديريات خلال العام الحالي، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات والأراضي بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 22 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الحالي، توفر نحو 4300 شقة وفيلا سكنية، منها، 6 مشاريع في جزيرة الحديريات، توفر 833 وحدة، لتستحوذ الجزيرة على نحو %20 من إجمالي عدد الوحدات السكنية التي توفرها المشاريع الجديدة بأبوظبي، إضافة إلى مشروعين يوفران قطع أراضٍ، فيما شهدت جزيرة ياس تسجيل 4 مشاريع خلال العام الحالي، كما تم تسجيل 3 مشروعات بـ «السعديات».

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» أن جزيرة الحديريات توفر فرصاً واعدة للمستثمرين في أبوظبي، في ظل موقعها الاستراتيجي، مع توافر الخدمات والمرافق الترفيهية الجاذبة للمشترين، متوقعين أن تواصل الجزيرة استحواذها اهتمامات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المشاريع الجديدة بجزيرة الحديريات، التي تم تسجيلها بمنصة «داري» منذ بداية العام الحالي، مشروع «نوايف بارك فيوز» ويوفر 184 وحدة سكنية، و«فلل يم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ»، ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ»، ويوفر 94 فيلا، و«نوابف يست ب»، ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفر 150 فيلا. وخلال العام الماضي تم تسجيل مشروعي «نوايف غرب ب» ويوفر 211 وحدة سكنية، و«النسيم» ويوفر 984 وحدة سكنية، لشركة حديريات للتطوير.



مبيعات قوية

أعلنت «مدن» مؤخراً، بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي.

ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.

وتضع هذه المبيعات مشروع «وديم» كأعلى طرح عقاري، تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: يعتبر الاهتمام الواسع بمشروع «وديم»، والبيع الكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، مؤشراً واضحاً على ثقة الأفراد والمستثمرين بجزيرة الحديريات. وخلال مايو الماضي، أعلنت «مدن» بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم. ويعد «نوايف فيلج» أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ويضم 378 وحدة سكنية من وحدات «تاون هاوس» من ثلاث إلى خمس غرف نوم.



فرص واعدة

قال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن جزيرة الحديريات توفر فرصاً واعدة للراغبين في شراء الأراضي أو الفلل داخل أبوظبي، لاسيما من غير المواطنين. وأضح أن بيع كل الوحدات السكنية والأراضي فور طرحها بجزيرة الحديريات يعكس حجم الطلب المرتفع على شراء العقارات بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري» تحقيق الحديريات تصرفات عقارية بقيمة 1.37 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.03 مليار درهم في الربع الأول من العام ذاته، بنمو 33%، فيما ارتفعت التصرفات من حيث العدد بأكثر من 80%، حيث تم تداول 215 عقاراً بالجزيرة خلال الربع الثاني مقابل 119 عقاراً في الربع الأول من 2025.

وبحسب مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، جاءت جزيرة الحديريات في المركز الرابع ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بالإمارة من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت تداولات بأكثر من مليار درهم. وكانت الجزيرة قد سجلت تصرفات عقارية بقيمة 3.53 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي التداولات العقارية بالحديريات إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 9 أشهر. وأشار الشيباني إلى أهمية الموقع المتميز لجزيرة الحديريات بالقرب من منطقة البطين بجزيرة أبوظبي، في جذب العديد من المستثمرين، الراغبين في التملك الحر بجزيرة أبوظبي، لاسيما أن «الحديريات» تعد وجهة ترفيهية وسياحية واعدة، وتوفر العديد من المحال والمطاعم، وتشهد فعاليات ومهرجانات احتفالية طوال العام.



طلب مرتفع

أكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، أن جزيرة الحديريات تعد من أهم المناطق الاستثمارية بأبوظبي، حيث تشهد حركة قوية في التطور مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تحقق مبيعات قوية فور الطرح. وذكر حمدان الخوري أن الحديريات تتميز بتنوع المعروض، ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس والأرضي، وبمساحات وأسعار متباينة، مشيراً إلى أن بعض الفلل الفاخرة بالجزيرة تصل قيمتها إلى 60 مليون درهم.

وأوضح أن الجزيرة توفر خيارات واعدة للمستثمرين، في ظل قوة الملاءة المالية لشركة مدن ومكانتها القوية بالسوق العقاري في الإمارات والمنطقة.

وخلال شهر يونيو 2023، أعلنت شركة مدن العقارية إطلاق المخطط الشامل لجزيرة، الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع، أي ما يعادل 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي، ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في إمارة أبوظبي.

وتكمن أهمية جزيرة الحديريات لما تقدمه من بيئة طبيعية مميزة، وما تتمتع به من نمط حياة متنوع ووجهات ترفيهية ورياضية متطورة تعكس النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام.

وأكد الخوري أن الإقبال الملحوظ على شراء الوحدات السكنية بجزيرة الحديريات، يعزز من فرص طرح المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين من مختلف الجنسيات في ظل توافر الوحدات للتملك الحر، فضلاً عن تنوع الوحدات ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، فضلاً عن الأراضي السكنية.