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"العربية أبوظبي" تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي

"العربية أبوظبي" تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي
4 أغسطس 2025 15:27

أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن زيادة عدد رحلاتها إلى كل من باكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا، مما يوفر للعملاء خيارات سفر أوسع ويدعم الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي.

وتسير "العربية أبوظبي" بدءاً من اليوم رحلات مباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار حيدر علييف الدولي في باكو بمعدل ست رحلات بعد أن كانت أربع رحلات أسبوعية، ويشمل الجدول الجديد رحلات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة.

كما زادت الشركة عدد رحلاتها إلى مطار تبليسي الدولي إلى ثماني رحلات أسبوعياً ابتداءً من 7 أغسطس الحالي، مع تسيير رحلتين يوم الخميس لتعزيز السفر الجوي بين أبوظبي والعاصمة الجورجية.

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وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن زيادة عدد الرحلات إلى كل من باكو وتبليسي تعكس التزام المجموعة المستمر بتعزيز شبكة وجهاتها الإقليمية، وتقديم المزيد من الراحة والقيمة لعملائها، وتُعد المدينتان من الوجهات المفضلة لدى سكان دولة الإمارات وزوارها على حد سواء، ويسهم جدول الرحلات الجديد في تعزيز السفر والسياحة بين البلدين، فضلاً عن تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة.

وتواصل "العربية أبوظبي" توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت الشركة مؤخراً رحلات جديدة إلى ألماتي في كازاخستان ويريفان في أرمينيا، لتعزز بذلك حضورها في وجهات ترفيهية وثقافية جاذبة في المنطقة.

المصدر: وام
العربية للطيران
باكو
تبليسي
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