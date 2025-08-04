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صندوق أبوظبي للتنمية ينال شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025

صندوق أبوظبي للتنمية ينال شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025
4 أغسطس 2025 17:40


أبوظبي (الاتحاد)
 حصل صندوق أبوظبي للتنمية على شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، تقديراً لجهوده المتميزة ومساعيه المستمرة في ترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية، وتوفير بيئة عمل ملهمة تدعم التطوّر المهني وتحفّز الإنتاجية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار ضمن منظومته المؤسسية، بما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية وخططه التنموية على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن حصول الصندوق على شهادة» أفضل بيئة عمل لعام 2025 «يُعد محطة بارزة في مسيرته التنموية، ويجسّد التزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل داعمة تعزز مهارات الموظفين، وتشجعهم على الإبداع والعطاء».

وأضاف: «نعتز بهذا التقدير الذي يعكس المكانة الريادية للصندوق كمؤسسة وطنية تحرص على تعزيز المقومات والركائز الأساسية التي تدعم نجاح الموظفين وتدعم تطلعاتهم المستقبلية». ويولي صندوق أبوظبي للتنمية أهمية بالغة لتطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة ومبادرات تحفيزية تهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي.

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كما يحرص الصندوق على توفير بيئة عمل تفاعلية مبنية على الثقة والشفافية، تتيح للموظفين التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعّالة في صنع القرار وتحقيق الإنجازات.

ويأتي حصول الصندوق على هذه الشهادة بالتزامن مع احتفاله بمرور 54 عاماً على تأسيسه، ليُجسّد حرصه المستمر على دعم مسيرة التنمية الشاملة، وإرساء منظومة عمل متكاملة ترتكز على الاستثمار في الإنسان باعتباره العنصر الأساسي لتحقيق الريادة واستدامة النمو. وتعتبر شهادة «أفضل بيئة عمل» من أهم الاعتمادات العالمية في مجال بيئة العمل المؤسسية، لاستنادها إلى تقييم شامل لمؤشرات رضا الموظفين وجودة بيئة العمل، إضافة إلى الالتزام بالقيم المؤسسية.

صندوق أبوظبي للتنمية
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