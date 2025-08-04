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مصرف عجمان ينظّم ندوة حول ضريبة الشركات

مصرف عجمان ينظّم ندوة حول ضريبة الشركات
4 أغسطس 2025 17:43


عجمان (الاتحاد)
نظّم مصرف عجمان، ندوة توعوية متخصصة حول ضريبة الشركات، بالتعاون مع شركة MICS، تهدف إلى تمكين عملائه من قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من مواكبة المتغيرات الضريبية الجديدة، وتعزيز جاهزيتهم التنظيمية.

سلّطت الندوة الضوء على أبرز المستجدات المتعلقة بإطار ضريبة الشركات في الدولة، وركّزت على تقديم رؤى عملية تساعد المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية الأساسية، وضمان الامتثال. وشهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء الماليين والمصرفيين التنفيذيين وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جلسات معرفية، ونقاشات تفاعلية، وفرص للتواصل المهني.

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وفي كلمته الافتتاحية، قال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: «في عصر تتسارع فيه الأطر التنظيمية، لا سيما مع تطبيق ضريبة الشركات، من الضروري أن تواكب الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، هذه التغيرات. في مصرف عجمان، نؤمن بأن مسؤوليتنا كشريك مالي تتجاوز المعاملات المصرفية، إذ نلتزم بتمكين عملائنا من خلال رؤى استراتيجية، وتوجيه متخصص، ودعم مصمّم يساعدهم على مواجهة التعقيد، وضمان الامتثال، وتحقيق نمو مستدام».

تناولت العروض التقديمية محاور رئيسية مثل الجداول الزمنية للامتثال، الإعفاءات الضريبية، متطلبات التوثيق، الخصومات المسموح بها، إضافة إلى الإفصاحات المالية وغير المالية. كما خُصصت جلسة تفاعلية للإجابة عن أسئلة المشاركين. واختُتمت الفعالية بجلسة تواصل غير رسمية، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية. يواصل مصرف عجمان ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية موثوقة تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حلول مالية متكاملة، وتمكين معرفي، ورؤية سوقية، ضمن نهج شمولي يركز على نجاح العميل.

مصرف عجمان
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