الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العربية أبوظبي تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي

العربية أبوظبي تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي
4 أغسطس 2025 17:46

العربية أبوظبي تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي
أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «العربية أبوظبي»، زيادة عدد رحلاتها إلى كل من باكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا، لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي إلى هذه الوجهات الاقتصادي.

وتسّير «العربية أبوظبي» الآن رحلات مباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار حيدر علييف الدولي في باكو، بمعدل ست رحلات أسبوعية، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة. كما زادت الشركة عدد رحلاتها إلى مطار تبليسي الدولي إلى ثماني رحلات أسبوعياً ابتداءً من 7 أغسطس، مع تسيير رحلتين يوم الخميس، لتعزيز السفر الجوي بين أبوظبي والعاصمة الجورجية.

أخبار ذات صلة
"العربية أبوظبي" تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي
العربية للطيران تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «تعكس زيادة عدد الرحلات إلى كل من باكو وتبليسي التزامنا المستمر بتعزيز شبكة وجهاتنا الإقليمية، وتقديم المزيد من الراحة والقيمة لعملائنا. وتُعد المدينتان من الوجهات المفضلة لدى سكان دولة الإمارات وزوارها على حد سواء، ويسهم جدول الرحلات الجديد في تعزيز السفر والسياحة بين البلدين فضلاً عن تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة».

وتواصل «العربية أبوظبي» توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من العاصمة. وقد أطلقت الشركة مؤخراً رحلات جديدة إلى ألماتي في كازاخستان ويريفان في أرمينيا، لتعزز بذلك حضورها في وجهات ترفيهية وثقافية جاذبة في المنطقة. وتشغل الشركة حالياً أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، مع انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، مما يسهم في دعم خطط التوسع وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسية.

العربية للطيران
رحلات الطيران
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
اليوم 19:44
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
الرياضة
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
اليوم 19:43
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
الأخبار العالمية
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
اليوم 19:32
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
الرياضة
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
اليوم 19:30
مصفاة نفط روسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©