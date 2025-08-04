العربية أبوظبي تزيد عدد رحلاتها إلى باكو وتبليسي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، زيادة عدد رحلاتها إلى كل من باكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا، لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي إلى هذه الوجهات الاقتصادي.

وتسّير «العربية أبوظبي» الآن رحلات مباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار حيدر علييف الدولي في باكو، بمعدل ست رحلات أسبوعية، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة. كما زادت الشركة عدد رحلاتها إلى مطار تبليسي الدولي إلى ثماني رحلات أسبوعياً ابتداءً من 7 أغسطس، مع تسيير رحلتين يوم الخميس، لتعزيز السفر الجوي بين أبوظبي والعاصمة الجورجية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «تعكس زيادة عدد الرحلات إلى كل من باكو وتبليسي التزامنا المستمر بتعزيز شبكة وجهاتنا الإقليمية، وتقديم المزيد من الراحة والقيمة لعملائنا. وتُعد المدينتان من الوجهات المفضلة لدى سكان دولة الإمارات وزوارها على حد سواء، ويسهم جدول الرحلات الجديد في تعزيز السفر والسياحة بين البلدين فضلاً عن تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة».

وتواصل «العربية أبوظبي» توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من العاصمة. وقد أطلقت الشركة مؤخراً رحلات جديدة إلى ألماتي في كازاخستان ويريفان في أرمينيا، لتعزز بذلك حضورها في وجهات ترفيهية وثقافية جاذبة في المنطقة. وتشغل الشركة حالياً أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، مع انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، مما يسهم في دعم خطط التوسع وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسية.