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شراكة بين «أبوظبي الإسلامي» و«فيزاً»

مصرف أبوظبي الإسلامي
4 أغسطس 2025 17:53

شراكة بين «أبوظبي الإسلامي» و«فيزاً»
أبوظبي (الاتحاد)
 أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيزا، لإطلاق خدمة «Remit» للتحويلات المالية الفورية عبر الحدود.

وتستند الخدمة إلى منصة «Visa Direct»، حيث تتيح للمتعاملين في مصرف أبوظبي الإسلامي إرسال الأموال إلى أكثر من 11 مليار بطاقة ومحفظة رقمية وحساب مصرفي حول العالم، ليصبح بذلك أول مصرف في العالم يقدّم هذا النطاق من الانتشار.وتستهدف الخدمة الجديدة تمكين الأفراد من إجراء تحويلات مالية عبر الحدود بصورة فورية وآمنة وسلسة، سواء لدعم أسرهم أو تلبية احتياجاتهم الشخصية أو غيرها من الأغراض.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشكّل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي وتقديم خدمات مالية تركّز على احتياجات المتعاملين. ونفخر بأننا أول مصرف يطلق هذه الخدمة على مستوى العالم، لنوفر لمتعاملينا وسيلة سلسة وآمنة لإرسال الأموال إلى أي مكان في العالم».

من جانبها، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: «تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم نشاطاً في مجال التحويلات المالية. ففي دولة الإمارات وحدها، يُجري المستهلكون تحويلات مالية إلى الخارج بمعدل 1.4 مرات شهرياً. وهو مؤشر واضح على الطلب المتزايد على التحويلات السريعة والآمنة والموثوقة. ومن خلال شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، نعمل على توسيع نطاق منصة Visa Direct لتوفير إمكانية التحويل الفوري للأموال للمزيد من الأفراد والشركات في المنطقة».

أبوظبي الإسلامي
فيزا
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