الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تسلا» تمنح ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار دولار

إيلون ماسك
5 أغسطس 2025 01:07

نيويورك (رويترز) 

أخبار ذات صلة
إيلون ماسك يعلن عن صفقة بين "سامسونج" و"تيسلا"
مطبات في طريق «تسلا» للمحافظة على الريادة بقطاع السيارات الكهربائية

منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريباً إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة، بينما يواجه حكماً قضائياً ألغى صفقة راتبه الأصلية لكونها غير عادلة تجاه المساهمين.
وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك التي تعود لعام 2018، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن عملية موافقة مجلس إدارة «تسلا» كانت معيبة وغير عادلة تجاه المساهمين.
وطعن ماسك على الحكم في مارس، وفي وقت سابق من هذا العام، قالت «تسلا» إن مجلس إدارتها شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن تفاصيل.
وتمر الشركة بمرحلة تغيير، إذ يحوّل ماسك، أكبر مساهم فيها بحصة 13%، التركيز من صناعة سيارات كهربائية بأسعار معقولة إلى صناعة سيارات أجرة آلية وروبوتات شبيهة بالبشر، مما سيجعلها شركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات بقدر أكبر من كونها شركة لصناعة السيارات.

تسلا
شركة تسلا
إيلون ماسك
آخر الأخبار
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
5 أغسطس 2025
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
5 أغسطس 2025
سكان يسيرون في موقع غارة روسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: الحوار بين موسكو وواشنطن لا يزال مستمراً
5 أغسطس 2025
طفلة يمنية تسير بجوار طرود غذائية مُعدّة للتوزيع من قِبَل جمعية خيرية (رويترز)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
5 أغسطس 2025
منشأة نطنز النووية بعد غارة جوية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي
5 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©